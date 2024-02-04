燈會首日3小孩1老人走失 安平警積極協助尋回

2024台灣燈會安平燈區昨天在安平漁港、運河沿岸和林默娘公園首日登場，大量人潮慕名前來賞燈、觀賞明華園演出，昨天共發生4起走失，經員警積極協助尋回。台南市警四分局今天說，請民眾多加留意同行親友的動向，慎防因人潮湧入而失散。

安平所警員許嶸萌、王琮淯於燈會在交通管制後接獲民眾報案，有老婦人在古堡街前徘徊多時且看起來不像在地居民，員警到場後先耐心安撫老婦人情緒，並詢問是否有身分證件，但卻未攜帶證件。

終於在警方耐心引導下順利詢得姓名等相關資訊，過濾系統資料交叉比對後，確認為黃姓婦人(80歲)，於是立即聯繫家屬，此時家屬也正在其他派出所報案母親失蹤。家屬表示母親早上出門遛狗後走失，在外流連5個多小時擔憂不已，萬分感謝警方尋獲母親。

在燈會開幕後，陸續有小朋友走失情況，3日晚間共發生3起、多為3~12歲孩童，走失情形則是被人潮推擠失散、上廁所後失散找不到人；所幸小朋友冷靜不慌張，提供家長姓名、手機取得聯繫，警方除了廣播和通知巡邏人員留意外，也在各機動派出所間建立聯繫管道查找親屬聯繫方式，幫助孩童和親屬順利團圓。