快訊

Kimberley陳芳語熱戀鼓手男友 傳5月30歲生日結婚

日職／陽岱鋼暌違3年重返日本球界 加盟新二軍

用蘋果滑鼠Magic Mouse 2可玩《英雄聯盟》嗎？眾人狂阻：別虐待自己

燈會首日3小孩1老人走失 安平警積極協助尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

2024台灣燈會安平燈區昨天在安平漁港、運河沿岸和林默娘公園首日登場，大量人潮慕名前來賞燈、觀賞明華園演出，昨天共發生4起走失，經員警積極協助尋回。台南市警四分局今天說，請民眾多加留意同行親友的動向，慎防因人潮湧入而失散。

安平所警員許嶸萌、王琮淯於燈會在交通管制後接獲民眾報案，有老婦人在古堡街前徘徊多時且看起來不像在地居民，員警到場後先耐心安撫老婦人情緒，並詢問是否有身分證件，但卻未攜帶證件。

終於在警方耐心引導下順利詢得姓名等相關資訊，過濾系統資料交叉比對後，確認為黃姓婦人(80歲)，於是立即聯繫家屬，此時家屬也正在其他派出所報案母親失蹤。家屬表示母親早上出門遛狗後走失，在外流連5個多小時擔憂不已，萬分感謝警方尋獲母親。

在燈會開幕後，陸續有小朋友走失情況，3日晚間共發生3起、多為3~12歲孩童，走失情形則是被人潮推擠失散、上廁所後失散找不到人；所幸小朋友冷靜不慌張，提供家長姓名、手機取得聯繫，警方除了廣播和通知巡邏人員留意外，也在各機動派出所間建立聯繫管道查找親屬聯繫方式，幫助孩童和親屬順利團圓。

分局長曹儒林表示，2月3日至3月10日適逢安平燈區展出期間，務請民眾留意同行兒童、長輩行蹤慎防迷途走失情形；在燈區會場i1服務站(安億、光州路口)和i2服務站(大魚的祝福裝置藝術旁)，亦設有機動派出所派遣警力在燈會期間駐點提供服務，市民朋友如有遺失、拾獲物品和迷途失散情形，可就近到機動派出所取得協助。

2月3日至3月10日安平燈區展出期間，台南市警四分局設有機動派出所提供為民服務。記者黃宣翰／翻攝
2月3日至3月10日安平燈區展出期間，台南市警四分局設有機動派出所提供為民服務。記者黃宣翰／翻攝

台灣燈會 老婦 身分證

延伸閱讀

台灣燈會安平燈區登場 南市府聯合稽查揪不法 開心賞燈享美食

2024台灣燈會 安平燈區打頭陣開幕

影／台南安平燈會登場 無人機煙火開幕秀吸引萬人欣賞

2024台灣燈會安平燈區開幕！賴清德臨時缺席 南市副市長：不清楚原因

相關新聞

台中第三分局派出所所長頭部中彈 送醫搶救不治

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智今晚10時許被同仁發現在寢室內頭部中彈，送醫搶救後宣告不治。

台中所長寢室中彈身亡 分局取手機送交解密釐清原因

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智昨晚10點多被同仁發現在寢室內頭部中彈，命危送醫搶救無效身亡，據了解，三分局今晚10點...

汐止「磁磚雨」險砸女駕駛 市府令屋主改善並妥善賠償

沈姓女子昨開車在新北市汐止區大同路三段臨停時，一棟老舊公寓砸落「磁磚雨」，她人還在車上，磁磚掉在在她面前，把擋風玻璃砸破...

校園割頸案 死者父親籲勿塗銷學生前科

新北國三生去年遭同學持刀刺殺身亡，被害學生父親昨天和「孩想陪你長大」聯盟發聲明，感謝市府協助學校裝緊急求助鈴，達到求救及...

縱放黑豬又棄養 罰3.3萬元

近期國際非洲豬瘟開始肆虐，但新北有飼主隨意放任家中的黑豬在新店山區遊蕩，飼主不聽勸最後還棄養，新北市動保處表示，山豬、野...

女違規登山求援 挨罰並賠搜救費

曾姓女子參加7人登山隊，攀爬雪山主峰路線，曾女因高山症求援，台中市消防局派出正在高山雪訓人員，將曾女前晚輪流背下山，直到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。