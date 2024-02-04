汐止「磁磚雨」險砸女駕駛 市府令屋主改善並妥善賠償
沈姓女子昨開車在新北市汐止區大同路三段臨停時，一棟老舊公寓砸落「磁磚雨」，她人還在車上，磁磚掉在在她面前，把擋風玻璃砸破，她差點被砸中。經本報獨家報導後引起重視，市府工務局今回應表示，會持續追蹤至改善完成，若沒有改善可依違反建築法處6萬元罰款，社區管委會未善盡維護管理最高可罰30萬元。
沈姓女子昨上午7點多，開車至新北市汐止區大同路三段一處超商附近，在黃線上臨停，準備要買咖啡，但車剛停下人還在駕駛座內，一聲巨響，磁磚從5樓砸落掉在駕駛座前方，就在她面前，把擋風玻璃砸破。她說「嚇死人，幸好只砸到車，太危險了，我只差一點就被中」。
「有一塊大的磁磚就砸到她正前方的擋風玻璃，差點就砸進車子，玻璃全裂開。」沈女說，還有多塊碎的掉在車前方地上，滿地都是，怵目驚心，如果當時她已走下車，可能當場被砸頭，真的是萬幸，只差幾秒的時間。
工務局回應表示，接獲通報後，第一時間即請汐止區公所先至現場圍設警示錐，並清除地面掉落物，已經張貼警示單，提醒行經民眾注意安全。
針對掉落磁磚的屋主，工務局說，已提醒住戶必須依規定改善，工務局會持續追蹤至改善完成，若沒有改善可依違反建築法處6萬元罰款，社區管委會未善盡維護管理最高可罰30萬元；造成民眾財務損失部分，已提醒建築物所有權人妥善處理。
沈女有去汐止警分局報案，長安派出所也表示，昨上午有員警到場並聯繫屋主處置且做相關賠償事宜。
沈女表示，有關賠償事宜，她覺得很生氣，屋主本來要賠，但後來嫌維修費貴，她去修車廠估價全部弄到好要1萬1300元，還沒有算鈑金凹進去和掉漆，她想說算了，只處理受損的玻璃、隔熱紙、雨刷和拉桿就好，但對方只回她「玻璃1500就有」，太離譜了，然後叫她去告他，沈女嘆真是倒霉到不行，為爭回權益，不排除提告求償損失。
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