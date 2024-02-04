台中所長寢室中彈身亡 分局取手機送交解密釐清原因
台中市第三分局勤工派出所所長裘景智昨晚10點多被同仁發現在寢室內頭部中彈，命危送醫搶救無效身亡，據了解，三分局今晚10點預定有區域酒駕擴大臨檢，裘在出勤前10分鐘入槍械室領槍，但直到出勤時間遲遲沒現身，有警員進去查看才驚覺裘頭部中彈。
中山附醫指出，裘男到院時已無生命跡象，搶救後宣告不治。警方目前已經取得裘使用的手機，將送交科偵隊解鎖，並比對相關內容、對話等，以釐清裘近期相關身心或工作上狀況，同時也將報請檢察官相驗釐清確切死因。
台中第三分局長謝有筆表示，勤工派出所裘姓所長3日晚間案件，經調閱監視器確認，裘當時原預計擔服晚間10點至隔日凌晨2點酒駕取締勤務，裘在出勤前9點48分至槍械室領槍、彈。
謝有筆說，同仁發現裘在寢室內頭部中彈後，立即打119通知救護人員到場，並於10點25分送往中山醫院急救，但醫院於10點45分宣告急救無效。
謝有筆說，對於裘過世深表遺憾，原因正在調查釐清中，並全力協助家屬辦理後續事宜。謝也說，裘到任1年多，平常工作表現積極，都會親自帶領同仁在交通、治安上勤務。
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