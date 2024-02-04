校園割頸案 死者父親籲勿塗銷學生前科

「孩想陪你長大」聯盟昨邀集親子在土城斬龍山遺址文化公園擁抱孩子。圖／「孩想陪你長大」臉書翻攝 新北國三生去年遭同學持刀刺殺身亡，被害學生父親昨天和「孩想陪你長大」聯盟發聲明，感謝市府協助學校裝緊急求助鈴，達到求救及嚇阻作用；也盼加重犯罪少年家長連帶責任，不只是罰款或口頭警告；並提出修訂前科塗銷制度等，籲請新科立委修少事法。

該父親表示，新北市教育局長張明文已採納他對校園安全設備的建議，打算在部分學校各班設置緊急求救鈴，學生遇到危急事件可求助。他懇請政府重視此提議，增加預算推行到讓全國每校各班，不要讓悲劇重演。

他也希望將高關懷學生直接安置在中介學校，有專業教導師指導，不要增加一般學校的負擔；學生因涉案進入警局的相關紀錄就不該塗銷，讓學校掌握；並授予學校相當的管教權對學生安全檢查，「所謂的人權，應該是在保障絕大多數人生命安全的前提之下，才是真正的人權」，他盼新科立委可將少事法排入議程，重新審視、修法。

北市最早提出設置班級安全鈴構想，如今在新北先實現；多數學校規畫，未來將增設校安維護科技整合系統，減少緊急校安事件造成傷害，包含建立各班緊急聯絡電話、緊急求救鈴及增設校內監視器。

新北教育局表示，今年資本門經費已編6億元鼓勵學校評估申請，校園安全是今年第一優先的類別，只要申請都會盡量協助，會透過補助協助完善校園安全措施。張明文說，學校需要相關設備，有好的建議都願意做，也希望為校安多做一點。

新北市家長聯盟理事長蘇祐晟表示，以家長身分將心比心，受害者父親的提議只是保障基本人身安全，並不過分；或許也可在教室增設電話，限撥校內分機，可避免求助鈴沒響，兩者並用。

另外，「孩想陪你長大」聯盟昨天邀家長在親公園擁抱孩子，訴求重新審視並修訂少事法關於前科塗銷制度；制定明確的親子輔導機制，孩子犯錯時，父母共同參與並承擔責任；也要求司法院提出少保官、主責社工、調查保護室等第一線人員具體人力擴充計畫。

新北市議員江怡臻表示，希望有更多立委推動修法。