割頸案死者父提裝求助鈴 新北教育局：鼓勵學校評估設備需求

新北校園割頸案引發社會關注，死者父親今發聲明建議可在校內裝設緊急求助鈴，避免悲劇再上演。新北市教育局表示，已編列經費鼓勵學校評估相關設備需求，協助學校完善措施。

新北市教育局長張明文受訪表示，事發之後他每天都有關心陪伴死者家屬，是否有需要幫助、相關想法跟建議，也認為學校需要相關設備，有好的建議都願意做，也希望多做一點，為校安環境付出更多努力。每所學校狀況不一樣，但一定會逐步推動。

教育局補充，已在今年度補助各校的資本門申請計畫中，將校園安全列為第一重點項目，鼓勵學校由下而上評估校園安全設備需求，如監視器或求救鈴等，再向教育局內提報計畫申請，教育局會審慎評估，透過補助機制協助學校完善校園安全措施。

事發學校則說，未來將增設校安維護科技整合系統，減少緊急校安事件所造成傷害。包含建立各班緊急聯絡電話、緊急求救鈴、增設校內監視器及電子圍籬。

新北市家長聯盟理事長蘇祐晟表示，他有就讀國中跟國小的孩子，同樣以家長的身份將心比心，認為這位父親的提議不過分，這是保障基本人身安全，目前還沒看到任何教育單位有相關措施，也認同可以設置緊急求助鈴。蘇祐晟也說，或許也可在教室增設電話，限制只可撥校內各處室分機，電話保養費用低，也可避免求助鈴萬一沒響的問題，兩者並用。