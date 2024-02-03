影／男女條通商圈飲酒 不滿遭後車按喇叭！暴打保時捷駕駛4人遭送辦

吳姓男子與張姓男子等男女友人今凌晨到台北市中山區條通商圈內飲酒，不滿遭後方車輛按喇叭，徒手毆打後車駕駛黃男成傷，民眾見狀報警處理，轄區警方到場帶回吳男等4人，黃男送醫治療後無大礙，同車女子因受驚嚇提告，警詢後依傷害等罪嫌送辦。

警方調查，53歲吳男與51歲張男及其他男女友人等6人昨深夜搭乘轎車前往中山區條通商圈內飲酒聚會，在林森北路119巷內，因下車費時導致後方車潮壅塞，遭後方保時捷駕駛32歲黃男按喇叭催促，心生不滿之下上前理論。

雙方一言不合之下吳男、張男出手打人，友人王男、許男及兩名女子則在旁勸架，2人暴行仍導致黃男頭部受擦挫傷。

轄區中山一派出所凌晨0時許獲報轄內有人打架，立刻派員到場壓制，帶回吳男等4人調查，並協助受傷的黃男送醫。

據悉，經營通訊行的黃男經治療後無大礙，事後指稱吳男等人下車很慢，已經導致後方車流堵塞，他夾在中間動彈不得，所以按喇叭催促，未料挨揍，向提告傷害、毀損、妨害自由等罪。

與黃男同車的通訊行員工24歲吳女指稱，過程中吳男、張男出言恐嚇「要讓你們受傷」，並出手推擠保時捷車門，導致吳女左腳也受傷疼痛，吳女心生畏懼，堅決提告傷害、恐嚇罪。

警方表示，全案詢後依傷害、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌將吳男等4人移送台北地檢署偵辦。

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