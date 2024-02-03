獨／汐止「磁磚雨」從天降 女駕駛還在車內磁磚砸面前

沈姓女子今天上午7點多，開車至新北市汐止區大同路三段一處超商附近，在黃線上臨停，車剛停下人還在駕駛座內，一聲巨響，磁磚從5樓砸落掉在駕駛座前方，就在她面前，把擋風玻璃砸破。她說「嚇死人，幸好只砸到車，太危險了，我只差一點就被中」。沈女將與屋主調解，如調解不成擬到法院提告，求償損失。

沈女今天在汐止集團貼文，提醒汐止鄉親，經過大同路三段郵局對面的超商路段時要小心，因為老舊房子的磁磚會掉落，「好險打中的是車，不是人」。

沈女受訪表示，被磁磚砸到的就是她的車，當時真的是嚇出一身冷汗，飽受驚嚇。上午7點多，她把車停下準備要買咖啡，但車子剛剛停止，突然聽到「砰」的好大一聲，竟然是下「磁磚雨」，砸到她的車前方，把她嚇壞了。

「有一塊大的磁磚就砸到她正前方的擋風玻璃，差點就砸進車子，玻璃全裂開。」沈女說，還有多塊碎的掉在車前方地上，滿地都是，怵目驚心，如果當時她已走下車，可能當場被砸頭，真的是萬幸，只差幾秒的時間。

沈女表示，汐止常下雨，最近有忽冷忽熱，老舊房子容易有磁磚剝落情況，對路過民眾而言，真的好危險，不知何時會「天降橫禍」，砸到頭不得了，盼市政府能加強管理，老舊房子的屋主也要注意維管，不然下次就不知道要砸到誰倒楣。