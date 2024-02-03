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西濱苗栗後龍北上路段 大貨車疑自撞護欄散落輕鋼架
一輛大貨車今天清晨7點多在台61線西濱快速道路苗栗後龍北上路段發生自撞護欄事故，載運的輕鋼架掉落路面，影響交通，竹南警分局交通疏導緊急應變中心接獲通報，立即調派機動警力趕往處理及加強疏導，事故原因待調查釐清。
竹南警分局表示，後龍鎮台61線公路北上103.9公里處，清晨7點多發生大貨車自撞護欄事故，警力趕赴現場發現大貨車由南往北行駛時，不明原因自撞路旁護欄且載運的輕鋼架掉落路面，因車輛無法立即移置，占用台61線北上內側車道，員警趕緊於現場加強交通疏導並通報警廣及沿線CMS路況，提醒用路人注意路況。
經警方在現場加強疏導及聯繫拖吊車移置大貨車，上午8點50分順利排除占用車道情形，恢復沿線正常交通。
警分初步了解，發生事故的大貨車駕駛疑似未注意車前狀況自撞內側車道護欄，所幸未與其他車輛發生碰撞，駕駛人未受傷也無酒駕，後續待警方釐清肇事原因。
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