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影／彰化妙齡女爛醉狂飆 逆向撞死移工再掃斷電線桿 590戶停電

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名20多歲陳姓女子昨清晨1點涉嫌酒駕開車，在大村鄉山腳路130號逆向先撞飛一名宋姓移工，再撞斷電線桿，宋姓移工當場失去呼吸心跳，送醫到院前死亡，電線桿被撞斷後造成590多戶停電11小時；目前陳女右腳骨折住院治療，警方今依公共危險罪嫌偵辦。

警方調閱民宅監視錄影器畫面，顯示陳女駕車由南而北逆向狂飆，從監視器鏡頭前秒過。陳女肇事後被送醫巷救治，檢測酒測值為每公升1.07毫克，明顯超標。

附近民眾今天指出，昨（2日）清晨聽到外面很大撞擊聲，許多人從睡夢中驚醒，發現房子沒電，走出一看發現電線桿被車子撞斷，警消據報趕到從幾乎全毀的肇事車子救出陳女，陳女看起來爛醉如泥，好像不知闖禍。

員林警分局交通隊長王議進說，陳女由南而北逆向行駛，撞擊戴安全帽騎機車的30歲宋姓移工，宋男被撞後倒地不起，急救無效，陳女右腳骨折目前住院治療，全案警方依公共危險罪嫌送辦，至於宋姓移工是否為逃逸外勞還有待查證。

消防局大村消防分隊小隊長張進河表示，宋姓移工被撞倒地，消防救難人員當場施予人工心肺復甦術及AED等各種急救，送醫途中也繼續使用機器急救，但到院前仍沒呼吸心跳，宣告不治。

當地因這場車禍停電長達11小時，昨天亮後，台電工程車輛和人員進入搶修，移除被撞斷的電線桿，重新拉線，直到午後陸續恢復供電。附近商家有的沒電打開鐵門，自動臨時公休。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣陳女酒駕高速行駛，撞斷對向路邊電線桿。圖／民眾提供
彰化縣陳女酒駕高速行駛，撞斷對向路邊電線桿。圖／民眾提供
彰化縣陳女酒駕狂飆，逆向撞斷電線桿。圖／民眾提供
彰化縣陳女酒駕狂飆，逆向撞斷電線桿。圖／民眾提供

停電 移工

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