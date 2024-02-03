七星潭無身分男屍漂泊11年 新莊警農曆春節年前助他回家

黎姓男子11年前從新北新莊住處外出便失去聯繫，家人報警協尋皆無所獲。去年11月新莊警比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆花蓮七星潭外海無身分男屍資料與黎男資料相符，經聯繫黎男家屬採集DNA比對，這個月確認就是他，警方農曆年前夕助死者回家，家屬萬分感謝。

新莊警方表示，黎姓男子（78歲）2013年因罹癌鬱鬱寡歡，同年2月從新北市新莊區住處外出後便失去聯繫，家人找尋未果，隔日報警協尋。沒想到，這一協尋便過了11個年頭，杳無音信。

去年11月新北市新莊警分局防治組巡佐王聖傑，比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆於2013年2月20日在花蓮七星潭外海無身分男屍資料，其通報協尋時間、特徵與黎男有些相近，立即聯繫黎男家屬採集DNA比對。

去年12月法醫研究所比對結果與黎男符合，今年1月花蓮地檢署確定就是黎男，王員趕緊通知黎男家屬帶祂回家，黎男農曆年前能回家，讓黎男胞妹很是感謝。

新莊警分局長王鴻儒表示，親人失蹤已久可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組，請求協助採樣DNA鑑驗比對，相關費用完全免費，不僅能協助相關單位提供更多線索，更能讓失蹤者早日與家人團圓。

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