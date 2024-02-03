女登雪山高山症發作緊急進加壓艙 救難人員立刻下撤輪流背她下山

年約50歲的曾姓女子昨天與山友攀登雪山時出現高山症，緊急撤往369山莊臨時營地使用加壓艙緩解症狀，保七總隊第五大隊接獲通報，與消防救難人員在昨天深夜10點趕到營地，輪流將她背負下撤，今天凌晨返抵登山口後，送往宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊第五大隊表示，昨天接獲台中市消防局通報，有山友報案表示同行女性山友在雪山7公里處因高山症反應，四肢無力、頭暈嘔吐且血氧濃度低下，緊急前往369山莊臨時營地，使用加壓艙緩解症狀，但身體不適無法行走，請求協助。

第五大隊派遣武陵小隊警員配合雪霸國家公園管理處武陵管理站巡山員，會同台中市消防局第二大隊梨山消防分隊共同前往救助，冒著黑夜低溫在夜間10點趕抵369山莊接觸傷患，輪流背負下撤，凌晨返抵登山口後，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。