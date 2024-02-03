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注意！北市信義區再現印度男「祈福討錢」 警不排除集團操作

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子日前在台北市信義區百貨商圈遭遇兩名印度籍男子，稱林男有福相，替林男祈福後，屢向林男索討500元現金，林男被迫交錢後心有不甘，報警提告，警方追查2名涉案男子到案，2人提出道歉和解並承諾不再來台，仍遭依法送辦。

警方調查，林男1月18日在信義百貨商圈遇上印度籍男子35歲GURPREET和40歲PHTAY，2人先藉故「你面相長得很有福氣」攔下林男，再請林男在白紙上寫數字，揉成紙團後讓2人猜數字，後續又稱要替林男祈福，一通操作後向林男索要500元，林男不願付錢，2人仍不斷追討費用，林男無奈付錢，但心有不甘，報警提告。

轄區三張犁派出所獲報後循線追查，立刻將2名涉案男子帶回警所偵辦，2人到案後驚覺觸法，立刻提出還錢與林男和解，並承諾離台後不再來台，但林男決定提告，警詢後依強制、詐欺罪嫌將2人送辦。

類似案件不只一起，前年有3名印度籍男子在南港區透過類似「賣愛心筆」手法勉強民眾付錢，去年信義分局也查獲松壽路百貨旁有印度籍男子找人「猜數字」討600元，至今仍經常有外籍人士在台北車站、信義區等人潮密集的鬧區，藉類似手段犯案。

據悉，警方不排除與文化差異有關，或背後有集團聯繫，或外籍人士「吃好逗相報」，吸引更多人犯案；警方呼籲，民眾遭遇類似可疑情事應立即撥打110報案，警方將持續查辦相關不法。

警方調查，林男1月18日在信義百貨商圈遇上印度籍男子35歲GURPREET和40歲PHTAY，2人先藉故「你面相長得很有福氣」攔下林男，再請林男在白紙上寫數字，揉成紙團後讓2人猜數字，後續又稱要替林男祈福，一通操作後向林男索要500元。記者李隆揆／翻攝
警方調查，林男1月18日在信義百貨商圈遇上印度籍男子35歲GURPREET和40歲PHTAY，2人先藉故「你面相長得很有福氣」攔下林男，再請林男在白紙上寫數字，揉成紙團後讓2人猜數字，後續又稱要替林男祈福，一通操作後向林男索要500元。記者李隆揆／翻攝

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