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新莊重新堤外道路機車撞上等紅燈貨車 2人摔對向車道受傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子今天上午騎機車載蘇女，騎經新莊區重新堤外道路不慎追撞前方蔡男所駕駛貨車。林男與乘客蘇女拋摔至對向車道，肢體多處擦挫傷、右腳骨折，緊急協助送醫急救所幸沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（46歲）今天上午7時46分騎機車載著蘇姓女子（46歲），沿著新北市新莊區重新堤外道路直行，騎經11公里100公尺處，沒注意前方蔡男（51歲）所駕駛貨車已停下等紅燈，林男煞不住車撞上去。

林男與乘客蘇女人車拋摔致對向車道，造成林男身體多處擦挫傷、蘇女右腳骨折，緊急協助兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新莊警方呼籲，行車時應集中精神專注駕駛，注意車前狀況並遵守交通規則，以維行車及用路人安全。

新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北新莊一輛機車推撞貨車，造成 騎士與乘客拋摔對向車道兩傷送醫，雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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