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影／寒夜老翁誤入民宅取暖 屋主獲知原委讓他留宿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名老翁日前搭車到台中梨山地區要入宿慈元宮，因年紀大且輕微失智，又因山區環境不熟，他抵達宮廟時太晚已無人安排入住，他一時心急誤以為附近民宅仍屬禪房，走入屋內住宿，和平警分局梨山分駐所員警協助查明身分，聯繫家屬，也告知屋主原委，屋主同意讓老翁暫宿一晚免於受凍。

冬季梨山地區夜晚低溫不到10度，梨山分駐所警員楊啟華、何聖智等2人日前深夜11點接獲民眾報案，稱在和平區復興路與松柏巷住處，有人誤闖民宅屋內不願離去，員警獲報後立即到場處理，因老翁無法清楚陳述原因，員警將他帶回分駐所查明身分並瞭解情形。

老翁私闖的民宅是在慈元宮右後方山坡距離約20公尺，徒步距離約100多公尺，屋主有時會下山沒住在民宅內。

員警耐心詢問查證身分，才知老翁獨自從南投縣信義鄉神木村搭車到梨山地區訪友泡茶，原本當天要入住梨山慈元宮，因抵宮廟時過晚，廟方已無人為他安排入住禪房。

當時天色已晚，高山地區寒風入骨，老翁一時心急誤走入民宅取暖，員警及時協助順利聯絡到家屬，並得知老人患有輕微失智現象，經員警向屋主告知其誤闖原因後，屋主大方免費提供老翁在房間內過夜，避免老翁受凍傷寒發生危害，老翁隔天搭車回家，家人感謝員警適時伸出援手，協助老翁順利平安返家。

和平分局長沈能成呼籲民眾，目前梨山地區正值冬季，高山地區氣溫銳降，夜晚格外寒冷，上山前請務必攜帶保暖衣物，盡量攜伴上山確保安全。

一名老翁心急誤走入台中市和平區民宅取暖，員警向宋姓屋主告知其誤闖原因後，屋主大方免費提供老翁在房間內過夜。圖／警方提供
一名老翁心急誤走入台中市和平區民宅取暖，員警向宋姓屋主告知其誤闖原因後，屋主大方免費提供老翁在房間內過夜。圖／警方提供
一名老翁心急誤走入台中市和平區民宅取暖，員警向宋姓屋主告知其誤闖原因後，屋主大方免費提供老翁在房間內過夜。圖／警方提供
一名老翁心急誤走入台中市和平區民宅取暖，員警向宋姓屋主告知其誤闖原因後，屋主大方免費提供老翁在房間內過夜。圖／警方提供

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