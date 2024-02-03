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士林夜市豆干伯遭竊！賊逃三重棄車躲藏 警一招逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子前天在台北市士林夜市內順走一名豆干攤商皮包，犯後逃往新北市三重區，棄車匿蹤，警方一度苦尋不著陳男，所幸與轄區三重分局合作，鎖定陳男平時活動熱區，最後在自強路上發現陳男，終於順利逮人。

警方調查，士林夜市豆干攤商73歲吳姓男子前天擺攤做生意時，突發現放在攤架上的皮包不翼而飛，立刻報警稱遭搶劫，員警介入後，鄰近攤商稱「剛看到有人把你的皮包拿走」，吳男才驚覺皮包是遭熟識的友人43歲陳姓男子順走。

轄區士林分局警方展開追查，相關監視器畫面畫面顯示陳男犯後騎乘機車逃往新北市三重區，員警循線追人，在三重區長壽街巷弄內找到陳男所乘機車，卻不見人影，四處查訪仍未果，偵辦進度一度陷入瓶頸。

昨深夜，專案人員苦尋陳男仍未果，但不願放棄任何機會，遂向轄區三重分局尋求支援，擴大詢問之下果真找到線索；原來陳男曾是地方上治安顧慮人口，警方會定時到其住處查訪，曾經的管區，畫出陳男平時活躍範圍，專案人員加以巡查，深夜11時許在自強路上發現陳男身影，立刻上前逮人。

據悉，陳男見員警出現，對於竊盜犯行坦承不諱，自稱在餐廳打工，仍缺錢花用，因從前有親戚在士林夜市內工作，自己時常到夜市晃，熟悉夜市攤商習性，又見吳男年老，遂趁吳男不住意偷竊，得手8000元的贓款已花到剩下1000餘元，但不願清楚交代錢花在什麼地方。警方表示，全案詢後依竊盜罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。

士林分局警方循線追查陳男行蹤，向三重分局尋求支援，鎖定陳男活動熱區，順利逮捕陳男到案。記者李隆揆／攝影
士林分局警方循線追查陳男行蹤，向三重分局尋求支援，鎖定陳男活動熱區，順利逮捕陳男到案。記者李隆揆／攝影

夜市 竊盜

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