影／韓國女警野柳遊玩搭公車丟包包 台警20分鐘神找回她吃驚

在韓國海洋警察廳任職的女警昨天與兒子到新北市野柳遊玩，搭國光客運時不慎將裡面有手機、信用卡、錢等貴重物品的包包遺落在公車上，身為警察的她，剛好看到員警巡邏馬上攔車求助，野柳所員警迅速用APP查知班次，聯絡到司機送回金山站，約僅20分鐘就找回失物，完成任務。

昨天上午11時，金山分局野柳派出所警員郭俊鴻，與實習生陳岳陽巡邏時，發現一對韓籍遊客神色慌張向他們求助，告知手機收納袋包包遺失在客運上，裡面有手機、信用卡、錢等貴重物品，十分心急，希望能找回。

警方說，郭俊鴻員與實習生用英文與兩位韓國旅客對話，經溝通，得知搭乘的車種和時間後，郭員打開國光客運即時動態APP，確認兩名韓籍旅客是搭乘往金山方向班次的客運，隨即載母子兩人到國光客運金山站，並請站方人員通知司機，查看一下客運上是否有與該遊客描述特徵相符的遺失物。

韓籍女士說，她和兒子從國光客運野柳站下車3分鐘後，馬上發現包包遺落在客運上，當時與他的兒子坐在司機後方。公車司機接獲電話後馬上回頭看，果然發現遺失物還在車上，就送回金山站。韓籍女士拿回包包十分欣喜。

她拿到包包後表示，「真的好快就找到，非常謝謝」，她提及自己是韓國海洋警察廳的女警，對於台灣警察服務的速度之快，感到敬佩又吃驚，回國後會跟朋友分享這次難忘的回憶。

兩位台灣、韓國的警察聯手，一個馬上攔警車報案求助，一個迅速尋找，成了一次台韓很好的「國民外交」。