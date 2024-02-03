影／專偷全聯清潔盥洗商品 台南竊賊網路轉售2個月營業額40萬

台南市警一分局東門派出所上月29日接獲轄內全聯工作人員報案，稱盤點商品時，發現香氛豆及洗髮精等商品數量短缺，疑遭人竊取，經警方調查，昨赴43歲鄭姓男子白河住處逮捕，清查後發現他作案範圍更涉及其他地區，且將偷來商品放在購物平台販售，2個月營業額高達40萬元。

東門所長陳宗鑫獲報後，派員展開調查，經多日查訪蒐證，以車追人掌握相關犯罪跡證，發現鄭男涉有重嫌，隨即向台南地院申請搜索票，昨上午9時許，陳宗鑫等人前往他白河區住居所搜索，現場查扣個人清潔及盥洗用品共計343件，市價約9萬5592元，當場將他逮捕。

經擴大清查後發現鄭男在台南東區犯案外，作案範圍更涉其他地區，正循線擴大偵辦外，他更將所竊得商品，放在網路知名購物平台APP販售，2個月營業額高達40萬元。據了解，他將犯罪所得再來清償其債務。警方詢問後，依涉竊盜罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。