高雄男酒駕自撞安全島掉輪胎車毀　零件釀女騎士摔傷

翁姓男子昨深夜駕車行經高雄市國泰路二段，突自撞安全島，轎車輪胎掉落、左側車身凹陷，零件飛越釀騎機車路過的女騎士閃避不及摔傷；翁受困車中被救出送醫，經施以酒測高達每公升1.67毫克，傷勢復原後，將被依公共危險罪送辦。

警方調查，翁姓男子（47歲）昨深夜10時許駕車行經鳳山區國泰路二段，由南往北方向行駛，行經南京路口時，車子突然擦撞右側安全島，再失控撞擊左側安全島，導致車身左側凹陷，前方2個輪胎脫落。

翁男車子自撞後，車中一些零件飛越安全島，散落馬路，造成騎機車路過的黃姓女騎士（31歲）閃避不及摔車，腿部擦挫傷；翁男則受困於駕駛座上，動彈不得。

警消獲報趕抵，事故現場，車子零件散落一地，一片狼藉，一旁行道矮叢樹被削去一大塊；救護員將翁從車中救出，翁身體多處擦挫傷，還滿身酒味，經送醫治療，幸無大礙。

警方事後到醫院對翁施以酒測，結果酒測值竟高達每公升1.67毫克，將等翁傷勢復原後，製作筆錄，了解其喝酒經過；警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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