影／台1高架大貨車側門突掀開 包裹撒落延綿20公尺

林姓大貨車司機今天凌晨開車行經新北市台1高架往三重方向，疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺，所幸未波及其他路過人車，現場沒有人受傷。警依法開單舉發，最高可罰處1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

據了解，林姓男子（47歲）是一名大貨車送貨司機，今天凌晨2時38分左右開車沿著新北市新莊區台1高架往三重方向直行，途中行經台1高架新北大道四段與新五路一段口上方路段，疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延近20公尺。

林男發現趕緊把車臨停路上報警協處，警方獲報派員趕抵，現場未波及其他路過人車，沒有人受傷。警方於現場協助疏導交通，並通知清潔隊協助清理掉落包裹後才恢復車流通行。

新莊警方表示，營業大貨車因側門不明原因開啟，導致大批貨物散落一地，警依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定，汽車裝載時，所載貨物飛散、掉落，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，開單舉發。