快訊

指「珊昌配」涉綠閣揆之爭 黃國昌：林佳龍背叛了游錫堃

MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場

存金融股反而賺得少？專家比較兩種ETF提醒風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台1高架大貨車側門突掀開 包裹撒落延綿20公尺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓大貨車司機今天凌晨開車行經新北市台1高架往三重方向，疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺，所幸未波及其他路過人車，現場沒有人受傷。警依法開單舉發，最高可罰處1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

據了解，林姓男子（47歲）是一名大貨車送貨司機，今天凌晨2時38分左右開車沿著新北市新莊區台1高架往三重方向直行，途中行經台1高架新北大道四段與新五路一段口上方路段，疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延近20公尺。

林男發現趕緊把車臨停路上報警協處，警方獲報派員趕抵，現場未波及其他路過人車，沒有人受傷。警方於現場協助疏導交通，並通知清潔隊協助清理掉落包裹後才恢復車流通行。

新莊警方表示，營業大貨車因側門不明原因開啟，導致大批貨物散落一地，警依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定，汽車裝載時，所載貨物飛散、掉落，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，開單舉發。

呼籲，駕駛裝載貨物時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免衍生危險致生事故。

大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。記者曾伯愷／翻攝
大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。記者曾伯愷／翻攝
大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。記者曾伯愷／翻攝
大貨車疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

影／驚悚影像曝光…高雄婦閃違停遭大貨車輾斃 違停車駕駛也被送辦

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

桃園大貨車科技執法擴大！2月起車籍設外縣市也抓得到

亂切車道…害台積電工程師被大貨車輾斃 肇事騎士遭判7月

相關新聞

影／看畫面...高雄無人巷弄舊機車詭異自燃 6車燒成火球

高雄市三民區澄清路一處巷弄今天上午6時48分許發生一起火燒車意外，消防局獲報出動9車22人前往出水撲滅，幸無人受傷，6機...

女護理師人間蒸發13年...過年前夕板橋警尋人高手助水流女屍返家

新北市板橋區江子翠河濱公園河岸邊草叢於13年前發現一具無名水流女屍，板橋警分局尋人高手王閔南這兩年舊案新查，通知家屬比對...

國十東鼎金系統砂石車爆胎翻覆 砂石散一地 西向僅路肩可走

國道十號今天上午東向3.7k鼎金系統發生砂石車翻覆意外，國道公路警察指出，該輛砂石車疑似爆胎因素，造成失控翻覆，由於，車...

台南安平運河驚見女浮屍 警方通報檢方相驗釐清死因

今凌晨1時30分，有民眾發現台南安平運河有名女子漂浮在水面上載沉載浮，嚇得連忙報警，台南消防局據報後到場，將女子打撈上岸...

國10東向砂石車翻覆波及西向車道 國1南鼎金至九如「開放路肩」

國十東向3.7公里鼎金至仁武路段，今天上午8時許發生砂石車翻覆意外。國道公路警察指出，該輛砂石車疑似爆胎因素，造成失控翻...

影／台1高架大貨車側門突掀開 包裹撒落延綿20公尺

林姓大貨車司機今天凌晨開車行經新北市台1高架往三重方向，疑因側門沒鎖緊突然掀開，導致運送包裹沿台1高架掉落綿延20公尺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。