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嘉義父棄死嬰案離奇 未找到嬰屍...檢警難拘束父人身自由
嘉義縣中埔鄉30多歲陳姓男子妻子，2年前在廁所產下死嬰，陳男疑將死嬰埋住家後山，檢警去年底接獲通報偵辦，日前測謊，陳男坦承「將孩子處理掉」，但對棄死嬰地點說詞反覆，檢警至今未發現死嬰，只有父親自白，無死嬰證據，無法對父親強制處分，拘束人身自由，暫由社工介入訪視關懷。
檢警就陳男棄嬰地點搜索，但陳男說辭反覆，改稱丟到溪裡，警方並未尋獲嬰兒遺體，全案雖有父親自白，朝遺棄屍體罪嫌偵辦，但案情無法突破。
警方初步調查，陳妻2年前在住家廁所產下嬰兒，但嬰兒出生時全身發黑，無生命跡象，陳男未通報，自行掩埋死嬰，同住家屬聽見嬰兒啼哭聲，沒看見孩子，認為事有蹊蹺，去年12月底到嘉市警局報案，案發地在中埔鄉，轉交中埔警分局偵辦，死嬰非陳男與妻子頭胎，陳妻疑有精神問題。
因案件2年前發生，時間久，線索證據難找，檢警請社會局協助處理；縣府社會局說，去年12月28日接獲通報，已派社工訪視，案件由檢警調查，無法強制安置陳男其他小孩，將持續關懷追蹤案情發展。
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