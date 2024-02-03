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影／看畫面...高雄無人巷弄舊機車詭異自燃 6車燒成火球
高雄市三民區澄清路一處巷弄今天上午6時48分許發生一起火燒車意外，消防局獲報出動9車22人前往出水撲滅，幸無人受傷，6機車和1輛電動自行車被燒毀；警消一度懷疑現場遭人縱火，調監視器查看，發現是一輛老舊機車冒煙後，瞬間起火，波及6車燒成火球。
警方調查，三民區665巷今天上午6時48分許突然發生火警，民眾見一群機車陷入火海，怕火勢越燒越大，打119求救。消防局獲報，出動9車22人前往馳援。
消防員抵達現場後，見數輛機車燃燒，濃煙和火光向上竄燒，立即出水撲滅火勢，所幸無人受傷；警消一度以為是有人縱火，經調閱監視器畫面，才查出真相。
監視器畫面顯示，發生火警的巷弄一片寧靜，不久後，其中一輛老舊機車莫名冒白煙，煙往上竄燒，隨後引發火光，波及一旁的機車，共6輛機車和1輛電動自行車被燒毀；詳細起火原因由消防鑑識人員調查。
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