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龍潭男失心瘋棒打超商店員、踹倒路人...隨機傷5人 桃檢起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園市龍潭區中興路的43歲郭姓男子，自稱因情緒管理及自我控制能力不佳，去年7月9日凌晨2點至8月6日下午，頻頻在住家方圓150公尺內，分別持球棒、香菸、騎機車衝撞、拳歐、腳踹等方式，隨機打傷超商大夜班吳姓店員、燙傷洪姓女子左臉頰、輾壓蘇姓女行人腳部並爆粗口、打少年、踹騎自行車長者，桃園地檢署偵結，將郭男依5次傷害、1次公然侮辱等罪起訴。

起訴指出，去年7月9日凌晨2點，郭男持鋁製球棒到離家127公尺外路口的連鎖超商，趁值班吳姓店員在店內鮮食區貨架整理商品之際，以球棒敲擊追打吳男的頭、手部，造成吳的頭部及左手肘挫傷、腦震盪症候群的傷害；同年7月15日晚間8點55分，郭男站在離家30公尺外的巷弄口抽菸時，突然以點燃的香菸朝行經的洪姓女子左臉頰燙去，當場造成洪女左臉一度燒燙傷的傷害。

去年7月24日晚間8點40分，郭男騎著機車在離家30公尺外的巷弄口，故意衝撞行走於該路口的蘇姓女子，並騎車輾壓蘇女的腳部，造成蘇女倒地不起，左肘擦挫傷、左腕鈍挫傷併手腕骨折、左足壓砸傷、左腳趾骨折等傷害，郭男犯案後還當場對蘇女辱罵「幹」，足以貶損蘇女的人格評價。

去年7月31日晚間7點28分，郭男站在離家30公尺遠的巷弄口，隨機對行經該處、步行返家的王姓少年，以拳頭毆打5、6拳，造成少年上唇及左手肘擦挫傷等傷害；同年8月6日下午4點48分，郭男騎車行經龍潭區中興路336巷48號前，從後方將騎著自行車的劉姓男子踹倒，導致劉男右小腿擦挫傷。

案經吳、洪、蘇、王及劉等5人報警提告。警方調閱監視影帶，無論是超商內或路口監視器都拍到郭男隨機傷人的過程，郭於檢警調查時，也都承認傷害犯行，但他否認有公然侮辱的行為，並以自己有精神疾病，以致情緒管理及自我控制能力不佳來辯稱，檢察官認為，郭男涉犯5次傷害及1次公然侮辱罪，將他起訴。

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桃園郭姓男子情緒管理失控，去年7至8月間，分別持球棒、香菸、騎機車衝撞、拳歐、腳踹等方式，隨機傷害經過他周遭的人，桃園地檢署偵結，依5次傷害、1次公然侮辱罪將他起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園郭姓男子情緒管理失控，去年7至8月間，分別持球棒、香菸、騎機車衝撞、拳歐、腳踹等方式，隨機傷害經過他周遭的人，桃園地檢署偵結，依5次傷害、1次公然侮辱罪將他起訴。記者陳恩惠／攝影

公然侮辱 超商

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