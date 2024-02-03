女護理師人間蒸發13年...過年前夕板橋警尋人高手助水流女屍返家

新北市板橋區江子翠河濱公園河岸邊草叢於13年前發現一具無名水流女屍，板橋警分局尋人高手王閔南這兩年舊案新查，通知家屬比對DNA確認身分無誤，本周二死者的高齡父親由親屬陪同到法院開庭，取得死亡證明書並完成認領手續，今年農曆過年前得以返家團聚。

2010年12月19日，有人在新北市板橋區江子翠河濱公園新北橋下往河岸方向草叢邊，發現一具身高約150至160公分的水流無名女屍，但因身體外觀泡水嚴重腐敗，特徵不明顯無法辨識，2011年火化後收葬在三芝生命園區。

板橋警分局防治組員警王閔南去年7月舊案新查，交叉比對未發現有符合的失蹤個案，但完全沒有相關資訊，反而令他覺得匪夷所思，改查是否有宣告死亡撤尋，但仍尚未尋獲失蹤人的相似個案。過濾資料後，他發現吳姓男子於2010年11月20日曾向三重警分局大同派出所報案請求協尋失蹤的女兒，但因年代久遠且一直沒有任何音訊，已於2022年1月25日有一件至法院申請宣告死亡撤尋的失蹤案件。

「我們警政單位都沒放棄，最怕家屬放棄。」今年高齡71歲的吳男可能孤身久了，加上行動不便，對尋找女兒一事早已心灰放棄，一聽王閔南所言，才勉強答應，去年9月願意搭高鐵從高雄北上板橋，由警方採集檢體比對，經比對失蹤人父親與無名女屍15組體染色體均無矛盾，但未達研判標準，仍需要女方家屬的粒線體DNA比對來做更進一步確認，因吳男妻子已過世，也無其他手足，讓無名女屍身分比對陷入瓶頸。

王閔南不放棄一絲希望，與法醫研究所多次溝通，費盡心思找到住在新北市三重區的親屬姨母，他立即前往採集檢體比對粒線體DNA均相符，綜合研判該失蹤人口與無名女屍有一親等血緣關係，才確認無名女屍正是2010年11月在新北市三重區新北大橋落水，生前在醫院從事護理師的38歲吳姓女子。

吳男上月30日在親屬陪同下，再次從高雄北上，先去新北地檢署開庭取得檢察官發交的相驗屍體證明書，隨後前往新北市立殯葬管理處辦理相關手續，再前往三芝生命園區將女兒骨灰帶回高雄團聚。這一切都由員警王閔南全程從旁協助與陪伴，包含高鐵訂位、洽詢書記官開庭時能安排一樓讓吳老先生便於行走，最後在三芝生命園區帶回失蹤13年的女兒骨灰，於農曆年前返家完成另類團聚。

「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋分局採驗，或至法醫研究所，僅需採集口腔棉棒3枝比對。

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