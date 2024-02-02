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男子騎機車當街搶婦人皮包 竹縣警民合力制伏

中央社／ 新竹縣2日電

新湖警分局表示，一名婦人在竹縣湖口鄉民生街菜市場購物，陳姓男子騎機車從她身後徒手拉扯皮包行搶，婦人抵抗呼救，附近執行巡守勤務警力趕到與民眾共同將陳嫌制伏逮捕。

新竹縣警察局新湖分局提供新聞資料指出，一名婦人在湖口鄉民生街菜市場購物時，突遭陳男騎機車從她身後徒手拉扯皮包要行搶，陳男還持剪刀要剪斷婦人皮包背帶，婦人抵抗並大聲呼叫救援。

警方表示，在案發現場附近的銀行執行巡守勤務警力聞訊趕到，一旁的目擊民眾也加入幫忙，在警民合力下將陳男制伏逮捕。

警方指出，從陳男身上起獲毒品海洛因殘液注射針筒及海洛因毒品1包等贓證物，警詢後依違反毒品危害防制條例、刑法搶奪未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

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巡守 新竹 毒品

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