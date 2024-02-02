男子騎機車當街搶婦人皮包 竹縣警民合力制伏
新湖警分局表示，一名婦人在竹縣湖口鄉民生街菜市場購物，陳姓男子騎機車從她身後徒手拉扯皮包行搶，婦人抵抗呼救，附近執行巡守勤務警力趕到與民眾共同將陳嫌制伏逮捕。
新竹縣警察局新湖分局提供新聞資料指出，一名婦人在湖口鄉民生街菜市場購物時，突遭陳男騎機車從她身後徒手拉扯皮包要行搶，陳男還持剪刀要剪斷婦人皮包背帶，婦人抵抗並大聲呼叫救援。
警方表示，在案發現場附近的銀行執行巡守勤務警力聞訊趕到，一旁的目擊民眾也加入幫忙，在警民合力下將陳男制伏逮捕。
警方指出，從陳男身上起獲毒品海洛因殘液注射針筒及海洛因毒品1包等贓證物，警詢後依違反毒品危害防制條例、刑法搶奪未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言