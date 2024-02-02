明天就要生了⋯孕婦口鼻滲血慘死家中 1屍2命仍有疑點死因待查

新竹縣湖口鄉驚傳孕婦命案一屍兩命，年僅30歲的孕婦一早被家人發現倒臥家中沒了氣息，緊急送醫急救仍回天乏術，讓家屬悲慟的是該孕婦明天就是預產期，卻不知為何會摔在床邊沒了氣息，連同孩子都胎死腹中，警方已介入調查，報驗檢方解剖釐清孕婦死因。

據了解，這名遠從台南跟隨丈夫北上打拚的凃姓女子（30歲），與丈夫共同在湖口工業區附近租屋，原本明後天就是預產期，正準備開心迎接新生命到來過年，卻不料今天上午6時許，被丈夫發現倒在床邊一動不動，甚至口鼻還不斷滲出鮮血。

孕婦疑似深夜不明原因下床時摔倒在床邊，等上午丈夫起床正準備上班時，才發現她已經一動不動、嘴唇發紫、四肢冰冷，雖緊急撥打119並配合救護人員指揮實施CPR，但孕婦被送往東元醫院急救前就已經身亡。

警方在現場並未發現打鬥痕跡，且夫妻倆感情恩愛，並未有家暴紀錄，只在現場案發床邊發現一灘血跡，不過仍有疑點尚須釐清，究竟是孕婦體質或疾病問題導致，還是因半夜起床不慎從50公分高的床上摔下導致身亡，仍待法醫解剖才能確認。