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影／驚悚影像曝光…高雄婦閃違停遭大貨車輾斃 違停車駕駛也被送辦

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，機車經過得稍微繞過小貨車，沒料，74歲朱姓婦人騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及，連人帶車倒地慘遭輾斃；警方事後將大貨車張姓駕駛和葉男一併依過失致死罪送辦。

警方調查，張姓男子（36歲）今天下午4時4分許駕駛大貨車行經三民區民族一路和建工路口，撞及前方騎機車的朱姓老婦人（74歲），朱連人帶車往左側倒下，結果慘遭大貨車車輪當場輾斃。

警方獲報到場處理，發現事故發生旁剛好違停了一輛由葉姓男子駕駛的小貨車，當時路過的機車騎士得稍微繞過小貨車通行，於是將張、葉兩人帶回調查。

葉男指因車子故障，違停路口後閃燈等候修車的人前來，沒料，該處會發生車禍；警方對張施以酒測，無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊進一步判定釐清。

警方研判葉因將小貨車違停在事故發生處，和朱遭大貨車撞及輾斃疑有因果關係，警詢後，依過失致死罪嫌將兩人移送高雄地檢署偵辦。

葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝
葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，沒料，74歲朱姓老婦騎機車行駛該處，遭後方大貨車撞及倒地慘遭輾斃。記者石秀華／翻攝

過失致死 違停

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