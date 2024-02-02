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身揹11條通緝！新莊男網咖遇警臨檢 借尿遁不成當場遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子身揹11條通緝，昨天晚上他在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方執行春安工作擴大臨檢。黃男見警起身想借上廁所逃跑，當場被警識破攔下盤查，赫見他因案被通緝帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，黃姓男子（26歲）以打零工維生，日前才從中部北上工作。昨天晚上10時許，他在新北市新莊區中華路二段一間網咖內打遊戲，碰到新莊警方執行春安工作擴大臨檢勤務。

黃男見警悄悄起身想趁機逃跑，警見狀大喊「他還沒查」另名員警趕緊趨前攔下，未料，黃男佯裝尿急想上廁所，警見他神色慌張、身體微微顫抖直覺有異「先查再說」。

沒想到警這一查，赫見黃男因涉及竊盜、詐欺、妨害名譽、侵占、偽造文書等11件刑案，分別在去年11月到今年1月，被新北、台北、桃園、台中、士林等地院（檢）署發布通緝。

其中一件妨害名譽被法院判處2年3個月徒刑，卻未依規定報到服刑。警當場帶黃男返回派出所偵辦，警詢後依法解送歸案。

警方呼籲，法網恢恢疏而不漏，犯下錯誤就應面對法律制裁，切勿心存僥倖。同時春安期間執法絕無空窗期，一經查獲犯罪事實，則依法嚴辦。

黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子身揹11條通緝，昨晚在新北市新莊區中華路二段一間網咖打遊戲，碰到新莊警方臨檢，當場被逮。記者曾伯愷／翻攝

新北 臨檢 通緝

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