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影／缺錢心生歹念…偷神明金牌還持剪傷人 騎車逃1小時落網了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

周姓男子今天前往新北市中和區一間宮廟拜拜，因缺錢臨時起意，動手扯下神壇上掛在神像上兩面金牌，得手欲逃跑時，為宮廟宮主黃姓男子撞見，出手攔阻遭周男持利剪劃傷手臂，隨即騎機車逃逸，中和警方獲報調閱監視器，依車號循線追緝，於案發一小時後在土城區查獲周男到案，警詢後依準強盜及傷害罪嫌移送移送新北地檢署偵辦。

今天上午9時許獲報，中和區中正路161巷內一間宮廟發生搶案，員警獲報迅速趕抵，只見宮廟宮主黃姓男子（75歲）左手臂遭利器劃傷，黃男向警方表示，掛在神壇神像上兩面金牌遭一名到廟裡拜拜的男子動手搶走，黃男當場撞見，急忙出手攔阻，反遭對手涉嫌從衣服口袋掏出利剪劃傷左手臂，隨即騎機車逃逸。

警方調閱案發地點監視器，發現嫌得手後騎車由中和區中正路經連城路往士城方向逃逸，鎖定機車車號擴大調閱沿路監視器，於今天上午10時30分在土城區中央路四段查獲涉嫌搶走金牌的周姓男子（65歲）到案。

周男落網後坦承因案假釋出獄不久，因缺錢花用，加上機車煞車有問題，沒錢修理才會臨時起意偷拿神明金牌，因失風被發現，由偷轉搶。警詢後今天依準強盜及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網
周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網
周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網
周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網
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周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網
周姓男子今天闖入中和區中正路巷內一間宮廟，偷走兩面神明金牌，為宮主黃男撞見，涉嫌持剪刀劃傷人 騎車逃1小時落網

偷竊 新北 監視器 神明

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