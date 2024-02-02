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影／偷竊慣犯連神明都偷 沒戴安全帽被攔全都認了

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

高雄一名51歲李姓男子，從仁武偷了一台機車一路騎到六龜，卻因未戴安全帽而被警方攔查，因他過往犯案累累，誤以為被通緝，還向警表示自己是通緝犯。李男也坦承竊盜宮廟神像及洋酒，全案依竊盜罪嫌移送高雄橋頭地檢署偵辦。

昨天中午12點左右，高雄六龜新威派出所所長林道明在新威天竺山附近，見一名男子未戴安全帽騎乘機車，於是向前盤查。51歲李男是名慣竊，誤以為自己因涉及他案遭通緝，竟主動向警方表示已被通緝。

六龜警方立即濾身份及檢視機車內物品，李男坦承在高雄仁武竊取機車，再到新威地區的宮廟竊取供桌上洋酒及神像，並引領警方到仁武區取獲遭竊神像。廟方人員到場確認後表示，神尊失竊快1個星期，非常感謝警方在年節前查獲竊嫌，幫助神尊返回宮廟。李男也被警方依竊盜罪嫌移送高雄橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男什麼都偷，連神明都不放過。記者蔡世偉／翻攝
李男什麼都偷，連神明都不放過。記者蔡世偉／翻攝
李男因為騎乘機車未戴安全帽而被警方攔查。記者蔡世偉／翻攝
李男因為騎乘機車未戴安全帽而被警方攔查。記者蔡世偉／翻攝

六龜 竊盜 通緝

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