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春安首日！ 新莊警查獲7刑案 男背11條通緝躲廁所也難逃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天是「113年加強重要節日安全維護工作」首日，新北市新莊警分局擴檢共獲7件刑案逮捕18人送辦，其中一名身背11條通緝犯也難逃查緝遭警逮捕。為慰勉基層員警及民防義警辛勞，新北市議會副秘書長李政勳昨晚代表市府，前往新莊警分局慰問，希望他們共同將「平安」傳遞給市民。

新莊警分局表示，昨天是15天「113年加強重要節日安全維護工作」首日，新莊警分局昨晚針對轄內治安熱點、重點路段實施擴大臨檢勤務，共查獲7件通緝、毒品賭博等刑案，逮捕18人依法解（移）送。其中一名背了11條通緝犯男子，昨晚遇上警方臨檢，他藏躲在網咖廁所內仍被警方查緝到案，依法解送歸案。

昨天晚上8時許，新北市議會副秘書長李政勳代表新北市政府，偕同新莊區長朱思戎、民代、警察局副局長呂新財、民政局副局長范姜坤火、消防局副局長陳國忠及多位地方仕紳，前往新莊警分局慰勉並頒贈「慰問金」及「慰問品」給基層員警、民力團體等值勤人員。

新莊警分局長王鴻儒表示，加強重要節日安全維護工作期間，警方必定全力以赴，齊心朝治安、交通、為民服務三大工作方向努力，藉由警力及協勤民力共同投入，捍衛新北治安平穩，交通順暢，讓新北市民都能歡度溫馨、平安、祥和的春節假期。

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新北市新莊警分局昨天晚上執行春安擴檢，共查獲7件刑案逮捕18人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局昨天晚上執行春安擴檢，共查獲7件刑案逮捕18人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市議會副秘書長李政勳代表新北市政府，前往新莊分局慰問執勤人員。記者曾伯愷／翻攝
新北市議會副秘書長李政勳代表新北市政府，前往新莊分局慰問執勤人員。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局昨天晚上執行春安擴檢，共查獲7件刑案逮捕18人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警分局昨天晚上執行春安擴檢，共查獲7件刑案逮捕18人送辦。記者曾伯愷／翻攝

新北 春節 毒品 臨檢 警察 賭博 通緝

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