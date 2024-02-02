春安首日！ 新莊警查獲7刑案 男背11條通緝躲廁所也難逃
昨天是「113年加強重要節日安全維護工作」首日，新北市新莊警分局擴檢共獲7件刑案逮捕18人送辦，其中一名身背11條通緝犯也難逃查緝遭警逮捕。為慰勉基層員警及民防義警辛勞，新北市議會副秘書長李政勳昨晚代表市府，前往新莊警分局慰問，希望他們共同將「平安」傳遞給市民。
新莊警分局表示，昨天是15天「113年加強重要節日安全維護工作」首日，新莊警分局昨晚針對轄內治安熱點、重點路段實施擴大臨檢勤務，共查獲7件通緝、毒品、賭博等刑案，逮捕18人依法解（移）送。其中一名背了11條通緝犯男子，昨晚遇上警方臨檢，他藏躲在網咖廁所內仍被警方查緝到案，依法解送歸案。
昨天晚上8時許，新北市議會副秘書長李政勳代表新北市政府，偕同新莊區長朱思戎、民代、警察局副局長呂新財、民政局副局長范姜坤火、消防局副局長陳國忠及多位地方仕紳，前往新莊警分局慰勉並頒贈「慰問金」及「慰問品」給基層員警、民力團體等值勤人員。
新莊警分局長王鴻儒表示，加強重要節日安全維護工作期間，警方必定全力以赴，齊心朝治安、交通、為民服務三大工作方向努力，藉由警力及協勤民力共同投入，捍衛新北治安平穩，交通順暢，讓新北市民都能歡度溫馨、平安、祥和的春節假期。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言