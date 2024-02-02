高雄警首日執行重要節日維安 網疑邁在哪？市府：巿長一向重視治安

春節連續假期將屆，高雄市長陳其邁在1月17日主持新任高階警官交接，曾要求警方務必讓市民平安過好年；昨天起，警方啟動「加強重要節日安全維護工作」，因首日不見陳其邁率隊擴大臨檢，反而在網路引起非議。

高雄市警局表示，往年警方在春節前後都會執行「春安工作」，為避免造成民眾恐慌，才將名稱改「加強重要節日安全維護工作」，多年來已經是「常態」工作，各縣市也各有做法，市長與副市長也已排定春節假期前或假期期間慰勞員警，對這項工作也相當重視。

警政署在今年春節前後，規畫2月1日晚間10時至15日午夜12時，執行為期15天「加強重要節日安全維護工作」，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為3大主軸，確保市民居住生活安全並提高見警率。

陳其邁1月17日在高雄市警局新任高階警官布達典禮，曾提出希望新任官在農曆春節連續假期，盡速熟悉轄區，務必做好肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防制街頭暴力、取締酒駕，強調「務必讓市民平安過好年」。

由於昨晚警方開始執行「加強重要節日安全維護工作」，有些縣市長也親率警方擴大臨檢，高雄市長陳其邁首日未現身，卻引起網路非議，質疑「陳其邁半年已連續缺席2次擴大臨檢的勤前教育及慰問、帶隊」、「警察在努力掃蕩不法時，市長人在哪？」

市警局強調，陳其邁市長一向注重基層警員的權益與工作負擔，今年早早就排定除夕當天慰勞基層員警的行程，也在市政會議上特別對警方執行重要節日安全維護工作的辛勞給予肯定嘉勉。

高雄市府發言人周璟瑜指出，擴大臨檢是否一定要有市長主持勤教或帶隊？或許各縣市有不同作法，不過陳其邁市長向來把治安維護工作放在施政首位，也一向尊重市警局的專業規劃與執行措施，外界不需要以「是否親自主持勤教」來擴大解讀，市府重申支持警察同仁打擊犯罪的決心不變，也誠摯感謝所有警界同仁的付出。

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