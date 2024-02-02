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影／士林2天前美容店遭亮刀恐嚇 昨夜市豆干販又報警稱遭搶

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區前天有美容店遭男顧客亮刀討錢，昨士林夜市內也有一名豆干攤販遺失錢包，報警稱遭搶劫，事後查明錢包是遭友人竊走；警方今表示，兩案皆鎖定犯嫌身分，積極偵辦中。

警方調查，男子先前曾到士林區美崙街某美容工作室消費，1月31日下午3時許再度上門，做完臉後在櫃檯錢亮刀恐嚇店員「把錢拿出來！」，店員後退逃跑，男子討錢未果就逃離店內，受害店員事後驚恐地在社群平台發文描述事發經過，事件才隨之曝光。

據悉，士林夜市內某豆干攤販73歲吳姓男子昨晚擺攤做生意時，突然發現放在攤架上的錢包不翼而飛，立刻報警稱遭到搶劫，員警介入後，鄰近的攤販疑惑地問失主「剛剛有看到某人拿走你的包包」，吳男才知自己的錢包是遭友人43歲陳姓男子順走，並非遭搶。

轄區士林分局警方表示，兩起案件分別依恐嚇取財、竊盜罪嫌偵辦，目前皆已鎖定犯嫌身分，正積極追查當中。

轄區士林分局警方表示，兩起案件目前皆已鎖定犯嫌身分，正積極追查當中。記者李隆揆／攝影
轄區士林分局警方表示，兩起案件目前皆已鎖定犯嫌身分，正積極追查當中。記者李隆揆／攝影

夜市 恐嚇 搶劫

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