影／員林客運斑馬線撞老夫婦1死1傷 彰化監理站火速開罰公司9千

彰化縣員林客運劉姓司機昨天下午駕駛客車行經溪湖鎮員鹿路及彰水路交叉路口時，疑因轉彎不慎，撞及杜姓老夫妻，1死1重傷，警方除依業務過失致死將劉移送法辦外，彰化監理站也以員林客運未善盡督導及管理責任，處9千元罰鍰，相關單位今天上午會勘，將在路口增設行人專用號誌及重劃標線改善。

此一車禍事故，造成83歲杜姓老翁當場死亡，他的81歲妻子受重傷，被送往彰化基督教醫院開刀房急救，目前右腳膝蓋以下截肢，左邊脛腓骨開放性骨折，已做固定，額頭有撕裂傷，在加護病房中。

彰化監理站表示，員林客運劉姓司機肇事之後，除由警方調查相關責任外，監理站則針對員林客運未善盡督導及管理責任，將依運輸業管理規則處罰員林客運9千元罰鍰，同時加強派員查核，要求員林客運深切檢討外，並要落實人員教育訓練。

彰化縣政府、彰化監理站及縣警局人員今天上午前往肇事地點會勘，經過討論後做出結論，將在員鹿路東西向設置一組行人專用號誌，由於此一路口的網狀線已經模糊不清，決定重新畫設。

根據今天曝光的行車記錄器畫片，肇事的員林客運劉姓司機在轉彎時，疑未適當減速，加上客車內輪差影響行車視線，才發生此一事故。