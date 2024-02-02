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春安工作提前擴檢見成效 林口警兩周刑案查獲18件
下周四就是農曆春節連續假期，為防止有心分子趁機滋事，新北市警察局於昨天開始執行15天「加強重要節日安全維護工作」。林口警方於兩周前既超前布署，陸續查緝18件各類刑案，依法送辦。以行動展示打擊犯罪能力與決心。
林口警分局表示，昨天是全國各地警察單位執行15天「加強重要節日安全維護工作」首日，林口警方兩周前既超前布署，以積極維護治安具體作為，維護春節前後林口、泰山兩地區治安、交通的安居環境。
除了春節前夕，著重維護金融機構安全、防竊、防搶、防詐騙等宣導外，強力打擊詐欺、建立無毒家園及取締賭博犯罪也積極查辦。並提前於兩周前執行春安工作超前布署，陸續查獲車手2件4人、賭場1件5人及通緝犯12人。
昨天春安首日擴檢，還查獲酒駕公共危險案2件、三級毒品1件、告發交通違規1件及取締噪音車6件，誓言以行動展示警方打擊犯罪能力及決心，將不法分子依法送辦。
林口警分局長蔣叔君表示，加強重要節日安全維護工作期間，除持續掃蕩不法外，也會布署連假交通疏導管制措施；及各項為民服務措施，期能達到穩定治安、交通順暢，讓民眾能安心過好年。
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