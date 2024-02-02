彰化行人地獄！公車切西瓜撞老夫婦1死1截肢 網指司機少做1關鍵動作

彰化縣一對八旬夫婦昨天下午穿越溪湖鎮員鹿路與彰水路口，未料員林客運公車逕自左轉進而撞上。圖／取自行車紀錄器畫面

彰化縣昨天下午「行人地獄」事件，造成一對八旬夫婦1死1截肢。肇事的員林客運司機辯稱，注意前方有車輛禮讓，沒看見斑馬線上有行人。百萬網紅Cheap在臉書表示，「超誇張，這樣沒看到？講駕駛、行人要互相尊重真是個笑話，弱智中的弱智」。

從目擊者提供的行車紀錄器影片可見，彰化縣一對八旬夫婦走在溪湖鎮員鹿路與彰水路的斑馬線上，而該行車紀錄器的小客車停讓老夫婦，畫面中可見對向的員林客運公車逕自左轉，直接撞上兩人。

老夫婦中的83歲丈夫當場死亡，80歲妻的右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，目前住加護病房。警方初步調查，老夫婦無過失，但公車司機未停讓行人，肇責待進一步釐清。

Cheap表示，彰化縣溪湖鎮當時這對老夫妻各拄著拐杖，牽著雙手走在斑馬線上，準備通過馬路，這時左轉的客運迎面駛來，老夫妻見客運未停，反而逐漸靠近，趕緊拉著彼此小跑步試圖通過，但客運依舊未停下，當場將2人撞倒輾過。

他表示，看了行車紀錄器真的很想哭，老夫妻手牽手快步過馬路，結果...，心情好沉重。

其他網友表示，「只能說無奈，祈禱自己不是下一個，拜託交通改革」、「轉彎沒有在減速注意路況」、「客運很趕，還切西瓜」、「傻眼耶，公車轉彎不用先停嗎」、「客運過斑馬線的速度超快」、「再不指叉確認啊」、「一定又說是A柱」。

有網友說，「看了真的很難過，轉彎前根本沒在看」、「加油吧！台北客運無論是否有人過斑馬線一律先停再開」、「台北的公車不管有沒有行人都規定要停+比手勢」。

路權粉專「Owl貓頭鷹交通書」留言表示，標準的注意完直行車之後，轉過去要注意行人的時候，早就已經壓過行穿線了，「再不做退縮、再不做人車分離時相、再不做左轉保護時相啊」。

一名網友表示，他是香港人，記得多年前第一次到台灣，第一次過台灣的斑馬線就差點被撞了。他當時是先走到路中心，之後車沒有減速照樣朝他開過來，還好他立即快步走避得及，回頭一看車已經絕塵而去，「天真的我才知道原來台灣的斑馬線是車輛優先」。