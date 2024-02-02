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羅東六旬翁疑搶快穿越列車月台遭撞！左腿骨折 恐挨罰上萬元

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

羅東65歲老翁昨下午疑似搶快，步行進入羅東車站軌道內，遭貨車撞擊，左腿骨折無生命危險，涉犯鐵路法可能遭罰1萬元到5萬元。圖為羅東火車站／本報資料照
羅東65歲老翁昨下午疑似搶快，步行進入羅東車站軌道內，遭貨車撞擊，左腿骨折無生命危險，涉犯鐵路法可能遭罰1萬元到5萬元。圖為羅東火車站／本報資料照
宜蘭縣羅東1名65歲的老翁，昨天下午4時許到羅東火車站搭車，疑似為了搶快，直接爬下月台穿越鐵道到另一側月台搭車，恰好貨物列車進站，急煞後仍撞擊老翁，導致左腿骨折，無生命危險；老翁行為涉犯鐵路法，恐遭處1萬元到5萬元罰鍰。

鐵路警察局花蓮分局指出，昨（1）日下午4時5分，鐵警局羅東派出所值班人員發現列車進站時長鳴警告，同時接獲羅東站務通報，第7455號南下貨物列車進站時撞到入侵行人，前往第一月台看到老翁，初步檢查左腿撕裂傷、意識清醒，送往羅東聖母醫院救治後診斷為骨折，無生命危險。

據了解，老翁並非不小心跌入軌道內，而是為了搶快到對面月台搭車，主動進入軌道。花蓮分局說，該行為涉犯鐵路法57條第2項，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處1萬元到5萬元罰鍰，後續將通知老翁到案，函送交通部裁處。

花蓮分局表示，撞擊事件發生後，經消防員急救老翁，警方現場蒐證、測繪，下午4時20分許，7455號列車續行南下，後續無延誤和路線中斷，車頭也沒有毀損。

火車 羅東

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