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桃園觀光夜市失火免驚　消防搶救演練籲商家落實安檢

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

去年底泰國曼谷市中心的知名夜市「喬德夜市」（Jodd Fairs）發生大火，濃煙竄天的駭人畫面在網路瘋傳，估計至少120個攤位皆遭大火波及；桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊特別選定於農曆新年前夕，昨晚在桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。

一大隊三民分隊長黃柏豪表示，桃園觀光夜市道路狹隘，每逢營業時間皆湧入大量逛街人潮，以致大型消防車難以進入，且鄰近消防栓位置與主要人潮聚集的街道都有不近的距離，一旦發生災害，增加搶救困難度。昨晚的演練不僅考驗消防人員如何運用救災技能克服環境因素，迅速確實完成任務；更藉此訓練讓新進人員迅速熟悉夜市區域的動線、水源等搶救資訊。

黃柏豪說，演練選定一處攤販因電線走火且現場擺設大量可燃物，火勢迅速擴大，消防隊趕抵現場，初期在指揮官指示下，救難人員利用小水箱車機動特性，盡可能靠近火場，並使用長距離佈線技巧，快速佈署水線，以周界防護為戰術，射水同時移除可燃物，防止延燒避免波及更多商家，另組人員則使用「行動派遣119APP」，迅速尋找並建立水源，在救災量能充足下順利撲滅火勢。

桃園市消防局呼籲，商家於營業時應特別落實用火用電安全，避免可燃物放置於電線、火源旁；結束營業離開前，應確實檢查關閉電源及爐火、重油煙的餐飲場所要定期清理排油煙管道避免起火，安心回家過好年。

另也不忘提醒民眾，過年期間施放爆竹煙火，請遵守「桃園市爆竹煙火施放管制自治條例」等相關法律規定，上午8點前、晚上10點後請勿施放爆竹煙火，維護公共安寧。

桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊昨晚在人潮、車潮皆擁擠的桃園觀光夜市進行消防搶救演練，期盼透過演練，能強化消防人員特殊場域救災能力。記者陳恩惠／翻攝

夜市 桃園

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