影／北市警車違停紅線被批 松山警：依法執勤非帶頭違規

年節將至警署月初啟動「節安專案」，有民眾上月底發現台北市松山區有警車違停在里辦公室外，質疑「警察帶頭違停」，轄區松山分局出面解釋，員警是協助發放節安工作巡守人員慰問品，依法執勤並非帶頭違規。

松山分局表示，相關影像是轄區東社派出所員警駕車發送節安工作期間給里辦公室守望相助巡守人員的慰問品，在不影響車流情況下暫停，是依法執勤並非帶頭違規。

分局初查員警所為符合交通法規，但因有民眾檢舉，依程序仍會製單舉發，由交通裁決單位判斷；後續也將要求員警依規定選擇妥適位置停放，確保民眾用路權益。