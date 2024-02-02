影／高雄醉漢抱瓦斯桶對峙 消防破門...警衝入電擊槍制伏

廖姓男子今晨在高雄市住家酒後情緒不穩，在家中亂砸東西，將家中玻璃瓶、紗窗從4樓丟下，警消獲報趕抵，廖整個人失控抱著瓦斯桶和警消對峙2小時，家人勸阻也不聽，後消防員破門進入客廳，警方射電擊槍，警方飛撲將廖壓制在地後，強制送醫，結束虛驚。

警方指出，家住三民區林森一路的廖姓男子（41歲），今天凌晨在家中喝酒解悶，卻情緒失控在家中亂砸物品，後變本加厲將玻璃瓶、紗窗往4樓住家丟下，警消獲報趕抵現場處理。

當時廖男站在窗台旁不時喃喃自語、咆哮，並出言辱罵員警，緊接著手抱瓦斯桶，揚言要引爆，家人勸阻不聽，和警消對峙2小時就是不肯開門。

因惟恐廖男在家中的父母安危，後消防員直接破門進入客廳，警方大喊趴下，廖男不聽，朝廖射電擊槍後，警方趁機飛撲將廖壓制在地，上銬後帶下樓。由於廖仍情緒不穩，被救護員抬上擔架，強制送醫治療。

據了解，廖男單身，曾當過貨車司機，打過零工，近來常在家中喝酒，情緒會失控；全案訊後，將廖男依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打