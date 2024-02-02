彰化員林兩派人馬檳榔攤鬥毆 檢警攻堅逮8人

彰化縣員林市今年元月16日發生車子衝撞檳榔攤和擦撞路人，警方據報調查，發現根本不是一般交通事故，是兩派人馬談判衝突，報請彰化地檢署指揮偵辦，逮捕黃姓等4名嫌犯及4名少年，依涉犯殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損罪，把黃嫌等4人移送彰化地檢署偵辦，4名少年送到彰化地方法院審理。

員林警分局今指出，上個月16日接獲民眾報案，指稱轎車衝撞某檳榔攤，造成毀損和路人受傷，警察趕到當成交通事故案件處理，但詢問當事人和檢視路口監視畫面後發現事有蹊蹺，即組成專案小組調查。

涉案的黃姓（27歲）、楊賴（25歲）、邱姓（28歲）、黃姓（24歲）與另4名17歲至18歲的少年都是「混江湖」，平日不睦，第一次談判破裂，改約檳榔攤附近談判，誰知車子撞上檳榔攤，倒車時又擦撞「自己人」造成一名少年跌倒受傷，幸好無大礙，不過「烏龍車禍」被民眾報案。