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影／高手在民間？高雄男「騎」雙機車炫技 警曝罰單代價
高雄市一名中年男子騎機車在鳳山區新甲路停等紅燈，綠燈起步後，只見他騎著機車、左手竟還牽著另一輛機車，轉彎至新富路，過程被路人拍下PO在=@R網路@=a href='/search/tagging/2/社群' rel='社群' data-rel='/2/208937' class='tag'>社群，網友酸男子炫技畫面是「高手在民間」；警方指該名男騎士已違規，可處6000到3萬6000元罰鍰。
網路社群「黑色豪門企業」有網友貼出一則影片，地點在高雄市鳳山區新甲路上，只見一群機車騎士在路口停等紅燈，綠燈起步後，左前方一名男子騎機車左手竟還牽著另一輛機車，轉彎至新富路。
男子像表演特技般的騎車畫面被網友拍下PO上社群，被網友註解「高手在民間」；轄區鳳山警分局警方表示，未接獲相關檢舉及報案。
警方指出，經檢視影片，該名騎士已違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」的行為，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰；將針對該路段加強交通稽查以杜絕類似交通違規行為。
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