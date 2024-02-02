影／高手在民間？高雄男「騎」雙機車炫技 警曝罰單代價

高雄市一名中年男子騎機車在鳳山區新甲路停等紅燈，綠燈起步後，只見他騎著機車、左手竟還牽著另一輛機車，轉彎至新富路，過程被路人拍下PO在=@R網路@=a href='/search/tagging/2/社群' rel='社群' data-rel='/2/208937' class='tag'>社群，網友酸男子炫技畫面是「高手在民間」；警方指該名男騎士已違規，可處6000到3萬6000元罰鍰。

網路社群「黑色豪門企業」有網友貼出一則影片，地點在高雄市鳳山區新甲路上，只見一群機車騎士在路口停等紅燈，綠燈起步後，左前方一名男子騎機車左手竟還牽著另一輛機車，轉彎至新富路。

男子像表演特技般的騎車畫面被網友拍下PO上社群，被網友註解「高手在民間」；轄區鳳山警分局警方表示，未接獲相關檢舉及報案。