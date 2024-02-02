離家找嘸人！苗栗男十年前在台北淪無名屍 家人DNA採檢30天就尋獲
苗栗縣銅鑼鄉44年次的邱姓男子多年前離家後杳無音訊、下落不明，去年因長輩往生，家人處理遺產事宜，但一直無法聯繫到人，因此向警方申報失蹤人口，但必須滿7年才能宣告死亡，他的妹妹去年11月接受警方採集DNA尋人，1個月就查出邱男10年前已在台北亡故成為身分不詳的無名屍，如今身分查出，在春節前得以「落葉歸根」。
苗栗警分局指出，去年2月分局開始對轄內失蹤人口採取積極協尋作為，針對轄內失蹤1年以上、尚未撤尋對象的二等親以內親屬，透過各所所長、勤區員警呼籲符合資格的親屬前來採集口腔黏膜細胞以利比對，一圓親屬「生者團圓、死者安息」的心願。
邱姓男子單身、無子女，多年前居住在銅鑼，但離家後全無音訊，家人也未申報失蹤，去年因家中長 輩往生，必須找他返回處理遺產等財務事宜，家人報案協尋並接受DNA採檢，透過警方的資料庫比對成功尋獲下落。
苗栗警分局呼籲失蹤人口的親屬，可善用DNA比對功能，協尋過程中多一個管道，便是多一個讓失蹤者返家團圓的機會，如有需要可至各警察機關免費申請採集比對。
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