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影／高雄超商金庫現金失蹤 欠債女店員堆箱擋監視器當內賊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區某超商店長清算營業所得，驚覺現金短少3萬多元，昨天報警，懷疑有「內賊」。警方調閱店內監錄系統畫面，發現蔡姓女店員連日堆高物流箱，擋住監視器鏡頭，疑趁機摸走現金，依業務侵占罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市小港區民益路某超商店長昨天報警，稱超商為避免收銀機現鈔過多，規定店員在現金達到一定金額，須在櫃上輸入金額後，將現金投庫，遇小鈔不足再開金庫換錢，但昨天清點金庫，卻發現現金短少3萬多元，認為店裡出「內賊」。

警方調閱超商監錄系統畫面，發現1月23日清晨6時許、1月24日凌晨4時許，剛到職不到1個月的大夜班蔡姓女店員（29歲），以堆高物流箱，擋住監視器鏡頭，假意整理物流包裹，蹲在櫃台下疑開金庫，疑將現金夾帶在包裹下拿進辦公室，私吞現金。

警方昨天中午前往小港區蔡姓女店租處，帶她回派出所查辦，蔡女坦承監守自盜，稱欠10萬元債務繳不起利息，才臨時起意拿走金庫的現金。全案經警詢後，依業務侵占罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

蔡姓女店員堆高物流箱，趁搬包裹，涉嫌私吞櫃台下金庫內的現金。記者林保光／翻攝
蔡姓女店員堆高物流箱，趁搬包裹，涉嫌私吞櫃台下金庫內的現金。記者林保光／翻攝

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