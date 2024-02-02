影／彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光

彰化縣八旬杜姓夫婦昨下午通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時行走斑馬線穿越路口，遭員林客運公車擦撞，杜男當場明顯死亡，杜婦重傷送彰基急救，警方初步調查杜姓夫婦無過失，公車司機未依交通規則禮讓行人，詳細肇責有待交通事故調組單位進一步釐清。

據了解，杜姓夫婦行走斑馬線穿越路口時已過道路中線，員林客運左轉擦撞。他們倒臥在大客車車尾處，溪湖等兩個消防分隊出動兩輛救護車、兩輛消防車，8名消防人員和1名役男到場救援，83歲杜男頭骨變形，明顯死亡，80歲杜婦右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊。彰化基督教醫院今天表示，杜婦右膝以下截肢，左腿和頭部手術，目前住加護病房，病情穩定。