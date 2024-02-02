影／彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光
彰化縣八旬杜姓夫婦昨下午通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時行走斑馬線穿越路口，遭員林客運公車擦撞，杜男當場明顯死亡，杜婦重傷送彰基急救，警方初步調查杜姓夫婦無過失，公車司機未依交通規則禮讓行人，詳細肇責有待交通事故調組單位進一步釐清。
據了解，杜姓夫婦行走斑馬線穿越路口時已過道路中線，員林客運左轉擦撞。他們倒臥在大客車車尾處，溪湖等兩個消防分隊出動兩輛救護車、兩輛消防車，8名消防人員和1名役男到場救援，83歲杜男頭骨變形，明顯死亡，80歲杜婦右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊。彰化基督教醫院今天表示，杜婦右膝以下截肢，左腿和頭部手術，目前住加護病房，病情穩定。
警方初步調查，溪湖鎮杜婦夫婦依交通規則行走員鹿路與彰水路的路口斑馬線通過道路，公車劉姓司機綠燈左轉，但劉姓司機供稱，他注意前方有車輛禮讓，沒看見斑馬線上有行人。實際肇責及車禍發生原因有待會勘事故現場釐清。
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