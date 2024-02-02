快訊

被爆致電民進黨遊說「綠白合」 柯文哲批滿嘴謊言下午提告

燈光愈亮愈好？台灣幼兒園怕評鑑 德國點蠟燭放鬆學習

范冰冰直播突關濾鏡 臉蛋驚現「焦黑大坑疤」

影／彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣八旬杜姓夫婦昨下午通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時行走斑馬線穿越路口，遭員林客運公車擦撞，杜男當場明顯死亡，杜婦重傷送彰基急救，警方初步調查杜姓夫婦無過失，公車司機未依交通規則禮讓行人，詳細肇責有待交通事故調組單位進一步釐清。

據了解，杜姓夫婦行走斑馬線穿越路口時已過道路中線，員林客運左轉擦撞。他們倒臥在大客車車尾處，溪湖等兩個消防分隊出動兩輛救護車、兩輛消防車，8名消防人員和1名役男到場救援，83歲杜男頭骨變形，明顯死亡，80歲杜婦右腿自膝蓋以下斷肢、左腿小腿開放性骨折、頭部撕裂傷，意識模糊。彰化基督教醫院今天表示，杜婦右膝以下截肢，左腿和頭部手術，目前住加護病房，病情穩定。

警方初步調查，溪湖鎮杜婦夫婦依交通規則行走員鹿路與彰水路的路口斑馬線通過道路，公車劉姓司機綠燈左轉，但劉姓司機供稱，他注意前方有車輛禮讓，沒看見斑馬線上有行人。實際肇責及車禍發生原因有待會勘事故現場釐清。

彰化縣溪湖鎮杜姓夫婦遭擦撞倒地，消防人員趕往救援。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮杜姓夫婦遭擦撞倒地，消防人員趕往救援。圖／民眾提供

行人

延伸閱讀

政院核定中捷綠線延伸彰化 民代憂財政、人口流失更快

影／驚險！台南老婦勇闖紅燈跑過馬路 斑馬線前被機車撞飛

政院核定中捷綠線延伸彰化 王惠美：終於聽到縣民心聲

彰化這鄉鎮一年回收變賣近500萬 清潔隊員年終多一個月

相關新聞

基隆前往沖繩郵輪發生人員落海 日本晚間緊急搜救救起

一艘1月30日從基隆出發的前往沖繩的郵輪「榮耀號」，昨天在日本當地時間晚間約10點時傳出一名人員從船上落海，船長當下緊急...

影／高雄養生館藏春色 大叔慕名找爆乳越南女「鬆一下」衰遇警

高雄市九如二路一家養生館暗藏春色，轄區警方接獲檢舉，探訪發現店內雇用越南籍熟女，因技巧好，吸引嫖客慕名前往「鬆一下」，前...

影／彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光

彰化縣八旬杜姓夫婦昨下午通過溪湖鎮員鹿路與彰水路的路口，在行人通行綠燈時行走斑馬線穿越路口，遭員林客運公車擦撞，杜男當場...

影／新莊男闖民宅亮槍刀談判 警開2槍逮1人2人在逃

鍾男疑向盧男借車發生車禍卻沒把車修好，昨晚盧男帶著兩友到鍾男新莊住處找鍾談判。鍾男正在洗澡聽到外面有人找他，還出言嗆罵先...

影／無照騎車路口遭攔腰撞飛 高雄少年男女流血躺地

高雄鹽埕區建國四路與大公路口處，昨晚一對少年男女機車雙載與對向來車發生嚴重擦撞意外，現場3人受傷送醫；經警調閱監視器發現...

供出有處理掉孩子…嘉義父涉埋嬰 檢警中埔搜索未果

嘉義縣陳姓男子及妻子兩年前在家中產下新生兒後，涉帶到住處附近偏僻淺山地區掩埋，陳的母親得知有生產卻遲遲不見孩子，去年底向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。