影／無照騎車路口遭攔腰撞飛 高雄少年男女流血躺地
高雄鹽埕區建國四路與大公路口處，昨晚一對少年男女機車雙載與對向來車發生嚴重擦撞意外，現場3人受傷送醫；經警調閱監視器發現，當時對向65歲郭姓女駕駛，疑未禮讓直行15歲林姓少年騎士釀禍，駕駛雙方皆未酒駕，全案有待警方進一步釐清。
鹽埕分局指出，昨晚8時41分許接獲民眾車禍報案，經警了解，當時郭女開車由南往北沿建國四路欲左轉大公路口時，攔腰撞上直行機車，15歲林姓少年騎士與16歲少女乘客當場被撞飛倒地，機車嚴重全毀倒在路邊，兩人則是痛得無法起身。
車禍現場，地面明顯可見轎車緊急煞車的痕跡，碎片零件散落一地，由於撞擊力道猛烈，機車嚴重變形倒在路中，轎車車頭毀損，擋風玻璃因重物撞擊而碎裂，經消防救護員檢查，林男頭部受傷流血，少女左腳骨折受傷，郭女則是左肩拉傷，三人後續均送醫救治。
警方表示，雙方均無酒駕情形，從路口監視器可見，郭女欲左轉停等時，雖有打上方向燈，但疑未禮讓正前方快速竄出林男駕駛的機車，林男也未注意車前狀況導致事故發生；全案交通警察大隊鹽埕交通分隊派員繪製交通事故現場圖，移請交通警察大隊分析研判肇責。
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