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高雄鳳山1幼兒園 14童疑食物中毒

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市鳳山區某幼兒園發生疑似食物中毒事件，園方在衛生局督導下進行全面清消。記者王勇超／攝影
高雄市鳳山區某幼兒園發生疑似食物中毒事件，園方在衛生局督導下進行全面清消。記者王勇超／攝影
高雄鳳山區某私立幼兒園驚傳疑似食物中毒，多名幼兒前晚出現身體不適就醫，高市衛生局指接獲通報後已稽查，共14人出現症狀，2人住院，返家休養的症狀已緩解， 3個發病班級昨起預防性停課至2月5日，並由衛生局督導，全面進行環境清消，且針對發病個案及接觸者健康追蹤至2月8日。

高雄某幼兒園疑似食物中毒案，至昨天中午為止有3個班級14人出現惡心、嘔吐、腹瀉等症狀。衛生局指首例個案大前天出現症狀，其餘個案前天傍晚起陸續出現症狀，目前尚有2人住院。

一名女性家長昨午接孩子時說，並沒聽說有食物中毒，隨後即被園方人員帶入幼兒園；一名幼兒園老師說不清楚相關細節，園方則表示，案件還在調查釐清中，不便多講。

高市衛生局表示，幼兒園前天中餐是外購連鎖速食店餐點，下午點心吃幼兒園自己煮的綠豆湯，稽查過程發現幼兒園廚房冰箱放置紙箱、未及時提供食材單據等缺失，已限於今天改善完成，並勒令廚房暫停作業到複查合格後；而連鎖速食店的作業場所尚符合規定，未接獲民眾反映吃了之後身體不適。

衛生局採檢幼兒園留存的綠豆湯、飲用水、烹調用水、環境檢體等9件，並指連鎖速食店現場供應的雞塊、果汁4件若檢出與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上罰鍰。局方也針對幼兒園及速食店共16人採檢，進一步檢驗感染原。

衛生局提醒，冬季是諾羅病毒等病毒性腸胃炎好發季節，民眾應注意個人及飲食衛生，學校及機構也應加強防疫，防堵疫情擴散。

幼兒園 衛生局 食物中毒

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