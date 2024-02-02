供出有處理掉孩子…嘉義父涉埋嬰 檢警中埔搜索未果

嘉縣社會局表示，去年12月28日受理通報，就派社工前往訪視，此案非脆弱家庭服務個案，會持續關懷並追蹤案情發展。

據了解，30多歲的陳姓男子及妻子並沒和陳的母親同住，去年底，陳母透過鄰居得知有聽過嬰兒啼哭聲，但時間過了快1年多，孩子應該會走路，都沒見到夫妻帶小孩出門，察覺不對勁。

嘉義市警局去年底接獲報案後，將案件轉回嘉縣警局偵辦，傳喚陳姓男子詢問多次，前天進行測謊，他供出孩子出生時已全身發黑，無生命跡象，「有處理掉」，埋屍在距離住家走路40分鐘路程的後山，不過檢警昨上午前往他所指埋屍的中埔地毯式搜索，陳卻改口把孩子丟溪水裡辦案人員無功返。

檢警初步排除是虐嬰事件，目前盼逐步縮小埋屍的可能範圍，且擔憂恐已剩白骨，即便找到、化驗比對DNA確認是陳姓夫妻骨肉，要判別嬰兒是死後被掩埋或生前遭埋也相當不易。

嘉義地檢署指出，這名父親有到案說明，但相關事證不明確，還在釐清中，並沒逮捕他，偵查告一段落時，會由地檢署主動發布。