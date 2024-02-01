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新北春節安全維護工作今晚啟動 市長侯友宜赴警局慰問

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

農曆春節下周即將到來，新北市警局將展開為期半個月的「加強重要節日安全維護工作」。新北市長侯友宜今天晚間9時率同警察局長廖訓誠、消防局長李清安至板橋分局、海山分局、九如里守望相助隊、新北憲兵隊、海山消防分隊，親自發送春節慰問金（品），同時也感謝警察及協勤民力的辛勞，並送上新年祝福。

今年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，板橋分局、海山分局為維護轄區治安，讓民眾安心過好年，除投入大量警力外，也協調義警、民防、義交等各協勤民力團隊積極配合維護轄區治安與交通。

新北市長侯友宜今天晚間9時許與新北市警友會名譽理事長郭進源、義警大隊長陳汪全、民防大隊長吳建亨、義交大隊長許湘鋐、志工大隊長蔡月美、警察局長廖訓誠、消防局長李清安，前往板橋分局、海山分局、九如里守望相助隊、新北憲兵隊、海山消防分隊慰問執勤警員、消防及民防人員辛勞，並致贈慰問金及慰問禮品。

市長侯友宜致詞時表示，今年的重要節日安全維護工作，從今天開始為期長達半個月，要特別感謝警察、民防、義警、義交、志工同仁維護治安、交通、為民服務的辛勞，讓民眾能夠平安過好年。

市長侯友宜也期許板橋警方持續專注於「金融機構安全維護」、「防詐騙及防竊、防搶」、「強力打擊詐欺」、「建立無毒家園」、「取締賭博犯罪」暨「防制幫派犯罪」等治安工作，藉由警察及協勤民力的共同投入，讓新北市民都能「平安順遂、諸事大吉」。

市長侯友宜致贈慰問金給板橋分局長陳宇桓。記者黃子騰／攝影
市長侯友宜致贈慰問金給板橋分局長陳宇桓。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與參與重要節日安全維護工作的警察、義警、民防、義交、志工人員合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與參與重要節日安全維護工作的警察、義警、民防、義交、志工人員合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜前往板橋分局慰問。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜前往板橋分局慰問。記者黃子騰／攝影

侯友宜 春節 警察

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