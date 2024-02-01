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桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷 張善政頒慰問金關心

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區藝文特區今下午發生警匪追逐，一名詐欺通緝犯為了躲避警察追捕，逃逸至單行道後未減速直接對撞前方攔截的警車，造成4名員警受傷。晚間市長張善政前往派出所關心受傷員警，並頒發慰問金，請員警們好好休養。

桃園警分局同安派出所員警今下午2點24分許行經經國路與大興西路口，發現古姓通緝犯開車經過，立即尾隨攔查。古男發現後方警車馬上加速逃逸，員警隨即通報攔截圍捕。

結果古男在附近道路不斷違規高速竄逃，之後沿藝文二街逆向行駛，巡邏車在同德五街及藝文二街口攔截，古男竟不減速直接衝撞警車，一名員警因此輕微腦震盪，隨後多名員警奮勇上前擊破車窗，將古男拖下車壓制逮捕，再釀3名員警擦挫傷，全案依法移請偵辦。

對此桃園市長張善政得知消息，晚間7點多到派出所關心受傷的員警並頒發慰問金，此次受傷的員警分別3人為同安派出所、1人為埔子派出所，張善政逐一詢問員警傷勢，請他們好好休養。

由於同安所受傷的3名員警，1人已回家休養，便請同仁代領；埔子所受傷員警近期會再前往慰問。張善政隨後也回到現場，查看扣留的嫌犯車輛，關心案情進度，絕不縱容惡行。

桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷，市長張善政回到現場查看扣留的嫌犯車輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷，市長張善政回到現場查看扣留的嫌犯車輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷，市長張善政前往派出所關心受傷員警，並頒發慰問金。記者周嘉茹／翻攝
桃園通緝犯拒檢衝撞釀4員警受傷，市長張善政前往派出所關心受傷員警，並頒發慰問金。記者周嘉茹／翻攝

張善政 藝文特區 警車

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