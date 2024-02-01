嘉義市工廠火警！消防到場灌救40分鐘後控制火勢 無人員受困

嘉義市文化路988巷今天晚上傳出火警，嘉義市消防局據報派人車前往灌救中。火勢在40分鐘後控制，未傳人員受困。起火原因調查釐清中。

嘉義市文化路988巷火警現場為鐵皮加蓋工廠，消隊趕到時，已全面燃燒，情況一度告急，有延燒之虞，幸及時灌救控制。

晚上6點35分火勢控制，現場沒有人員受困，未傳人員傷亡。