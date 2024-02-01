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嘉義市工廠火警！消防到場灌救40分鐘後控制火勢 無人員受困
嘉義市文化路988巷今天晚上傳出火警，嘉義市消防局據報派人車前往灌救中。火勢在40分鐘後控制，未傳人員受困。起火原因調查釐清中。
嘉義市文化路988巷火警現場為鐵皮加蓋工廠，消隊趕到時，已全面燃燒，情況一度告急，有延燒之虞，幸及時灌救控制。
晚上6點35分火勢控制，現場沒有人員受困，未傳人員傷亡。
嘉義市消防局第二大隊副隊長張英勝表示，晚上接近6點時接獲民眾報案，文化路988巷內有看到冒煙狀況，第一時間出動3個分隊趕往現場，剛到場發現已全面燃燒，後續加派3個分隊支援；據屋主表示，事故現場原作為食品工廠倉儲，裡面堆積一些老舊器材、廢材，已許久沒有使用，燃燒面積粗估300平方公尺，火勢在40分鐘後控制。
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